Mahkeme kararını verdi: Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin çekimlerine tamam mı, devam mı?

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatının anlatılacağı Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi çekilecekti. Ancak Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca, film için kendisinden izin alınmadığını söyleyerek mahkemeye başvurmuş ve çekimlerin durdurulmasını talep etmişti.
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu’nun oynayacağı filmin yapımcılığını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya birlikte yaptıkları açıklamada, Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye aktarmak üzere çalışmalara başlamadan önce gerekli izinlerin alındığı belirtilmişti.
Mahkeme sonuçlandı…
Açılan ‘durdurma kararı’ talebine ilişkin mahkeme kararı belli oldu. Mahkeme kararı reddederek filmin çekilmeye devam edilmesine karar verdi.
Çekimlerine devam edilen, İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Yayın tarihi belli oldu…
Film çekimlerin tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2024’te gösterime girecek.