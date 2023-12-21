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Mahkeme kararını verdi: Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin çekimlerine tamam mı, devam mı?

Mahkeme kararını verdi: Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin çekimlerine tamam mı, devam mı? Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin çekimlerine dava sebebiyle ara verilmişti. Mahkeme sonuçlandı, filmin çekimlerine tamam mı, devam mı? İşte mahkeme kararı…