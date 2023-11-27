Majezik nedir, ne işe yarar? Majezik fiyatı 2023 Güçlü bir ağrı kesici olan Majezik için kullanmadan önce bilmeniz gerekenleri derledik.

ensonhaber.com

İlaçları kullanmadan önce doğru bilgi sahibi olmak önemlidir. Bilinçsiz ilaç kullanımı sağlığımızı tehdit eder.

Ağrı kesiciler, günlük olarak en sık kullanılan haplar arasındadır. En çok reçete edilen ağrı kesiciler arasında Majezik vardır.

Majezik'in ne işe yaradığı ne hangi durumlarda kullanılacağını bilmek, ağrıyı kısa zamanda geçirmek için mühimdir.

Peki, Majezik hap nedir? Majezik ne için kullanılır? Majezik fiyatı 2023!

Majezik nedir

Majezik kas-iskelet sistemi hastalıklarının ağrı ve iltihap belirtilerini tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır.

İşe yaradığı ağrılar

Majezik kas ve kemiklerde oluşan ağrıların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Regl günlerinin daha rahat, sancısız ve ağrısız geçmesi için tercih edilir.

Ameliyata bağlı gelişen ağrıların hafifleşmesinde etkilidir.

Omurların hareket etmesini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır.

Romatizma şikayetleri olan bireylerin daha rahat hareket etmesini sağlar.

Doktorunuz size Majezik kullanmanızı tavsiye ettiyse, kendinizi ağrılı hissettiğiniz günlerde, ağrıların dinmesi için uygun dozda Majezik kullanabilirsiniz.

Kas ağrısının şiddetlendiği anlarda rahatlatıcı etkileri vardır.

Özellikle regl öncesinde oluşan kramp ve kasık ağrılarının kısa zamanda giderilmesini sağlar.

Majezik fiyatı 2023

2023 yılında Majezik ilaç fiyatı 65.46 TL'dir.