Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla eski tip POS cihazlarının kullanımını sona erdirmeyi hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm sürecini başlattı.

2013 yılında uygulamaya alınan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, hem POS cihazı hem de yazar kasa işlevini birleştirerek perakende işletmelerde banka kartıyla yapılan ödemelerde tek belge oluşturması sağlanmıştı.

Ancak bu dönüşümün tam anlamıyla gerçekleşmemesi nedeniyle, yeni bir tebliğ yayımlanarak eski POS cihazlarının kullanımına son verilmesi için son tarih 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihten sonra hala eski cihazları kullanmaya devam eden işletmelere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak.

200 BİN TL CEZA VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seyyar EFT-POS cihazlarının mükellefler tarafından kullanıldığını tespit etmesinin ardından, bankalar ve ödeme kuruluşlarına resmi yazıyla harekete geçmeleri talimatını verdi.

Bakanlık, perakende satış yapan işletmelere daha önce verilen hatalı seyyar EFT-POS cihazlarının toplanmasını ve bunların yerini yeni nesil ödeme kaydedici cihazların almasını istedi.

Mükelleflerin yasaklı seyyar EFT-POS cihazlarını kullanmaya devam ettiği tespit edilenlere SMS ve mektupla bilgilendirme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, mükelleflerin yasaklı cihaz kullanmaya devam ettikleri durumunda her tespit başına 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara ise 10 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca, yasaklı cihazları geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına 200 bin liraya kadar ceza kesilecek.