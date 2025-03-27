Market rafları boşalıyor! Tarım Kredi Market 25-31 Mart indirim kataloğu...

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Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, Mart ayının son haftasında büyük bir indirim kampanyasıyla tüketicilere müjde veriyor.

25-31 Mart 2025 tarihleri arasında birçok temel gıda ve ihtiyaç ürünü uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Özellikle un, şeker, yağ, bakliyat ve süt ürünlerinde yapılacak indirimler, vatandaşların cebini rahatlatacak.

Tarım Kredi Market’in yerli ve kaliteli ürünleri, bütçe dostu fiyatlarla raflarda yerini alırken, kampanya kapsamında temizlik ve hijyen ürünlerinde de özel fırsatlar sunulacak.

İşte Tarım Kredi Market 25-31 Mart 2025 indirimli ürünler: