MasterChef 7 Ağustos 2025 eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giren yarışmacılar

MasterChef Türkiye 2025’te rekabet giderek kızışıyor. 7 Ağustos’ta ekranlara gelen son bölümde, haftanın üçüncü takım oyunu büyük bir heyecana sahne oldu.

Akdeniz ürünleri temasıyla gerçekleşen düello oyununda, her iki takım da potaya gitmemek için tüm yaratıcılıklarını ortaya koydu.

Ancak gecenin kazananı yine Kırmızı Takım oldu. Haftaya 2-0’lık üstünlükle giren kırmızı ekip, üçüncü düello oyununu da alarak seriyi 3-0'a taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Mavi Takım, haftanın tüm oyunlarını kaybederek büyük bir moral bozukluğu yaşadı.

Arka arkaya alınan mağlubiyetlerle birlikte, bu hafta potaya sadece Mavi Takım yarışmacıları gönderildi. Eleme adayı olan isimler ise bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oldu.

7 AĞUSTOS ELEME ADAYI KİM OLDU?

Üçüncü takım oyununu da kaybeden Mavi Takım, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Zorlu mücadelenin ardından Gizem, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Gizem, dokunulmazlık avantajını kullanarak 5. eleme adayı olarak İhsan’ı potaya gönderdi. Takım içinde yapılan oylama sonucunda ise 6. eleme adayı Özkan oldu.