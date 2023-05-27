MEB görevli ücretleri 2023: LGS sınav görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? LGS sınavında görevli olan öğretmenlere, MEB tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Peki, 2023 görevli öğretmen ücreti ne kadar? LGS görevlileri kaç TL alacak? İşte sınav gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, öğretmenlerde gözetmen, bina sorumlusu, salon başkanı gibi görevlerde yer alıyor. 4 Haziran Pazar günü Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 81 ilde gerçekleştirilecek. Binlerce öğretmen, LGS sınavında görevli olarak bulunacak Lise sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenler, LGS görevli ücretleri ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2022 LGS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 LGS görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte sınav görevli ücretleri... LGS sınav görevli ücretleri 2023: Salon Başkanı: 602 TL

Gözetmen: 584 TL

Yedek Gözetmen: 438 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.096 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 740 TL

Bina Yöneticisi: 694 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 621 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 730 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 548 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 474 TL

E-Sınav Gözetmen: 438 TL