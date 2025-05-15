MEB harekete geçti, 81 ilde uygulanacak! Müfredata yeni ders ekleniyor

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Liselerde eğitim süresi gündemdeki yerini korumaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkat çeken yeni bir adım atıldı.

Lise son sınıf öğrencilerini ilgilendiren bu adımla birlikte 12. sınıf ders müfredatına yeni bir ders eklendi.

Söz konusu dersin lise son öğrencilerinin üniversiteye geçiş sürecini kolaylaştırmak adına eklendiği belirtildi. 81 ilin tümünde uygulanacak bu yenilikle birlikte öğrencilere destek olunması hedefleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM LİSELERDE OLACAK

MEB tarafından atılan bu yeni adımın 81 ilde yer alan tüm liselerde uygulanacağı paylaşıldı. Üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren “Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersi müfredata eklenecek.

Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

“Hedef Temelli Destek Eğitimi” dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak. Yıl sonunda söz konusu dersle ilgili öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek.