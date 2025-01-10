MEB müjdeyi verdi: Okullarda bir hafta ders işlenmeyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri sevindirecek yeni bir düzenlemeye geçildi. Öğrenciler 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlamak için gün sayarken müjdeli haber geldi.

Okullarda eğitim öğretimin ilk yarısı 17 Ocak'ta tamamlanacak. Karnelerini alarak 15 tatil için okullarından ayrılacak öğrenciler için okulların son haftasında “dönem sonu faaliyet haftası” uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararla birlikte öğrenciler sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

SON HAFTA DERS İŞLENMEYECEK

17 Ocak’ta karne almaya hazırlanan öğrenciler 13-16 Ocak haftasında ders işlemeyecek onun yerine "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacaklar.

Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimi de bütüncül yaklaşımla odağa alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencileri okulun son haftasında farklı etkinliklerle ilgi alanları keşfetmelerine yardımcı olunacak. Bu kapsamda, faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerinin destekleneceği geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak.