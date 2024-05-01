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Mecidiyeköy trafiğe açık mı? 1 Mayıs 2024 Mecidiyeköy metro, metrobüs, otobüs...

Mecidiyeköy trafiğe açık mı? 1 Mayıs 2024 Mecidiyeköy metro, metrobüs, otobüs... İstanbul'da bazı yollar 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mecidiköye gelecek veya bu güzergahtan geçecek olan vatandaşlar, yol durumunu merak ediyor. Peki, Mecidiyeköy trafiğe kapalı mı? Mecidiyeköy metrosu açık mı? Yollar açık mı? İşte son durum...