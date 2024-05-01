Mecidiyeköy trafiğe açık mı? 1 Mayıs 2024 Mecidiyeköy metro, metrobüs, otobüs...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Yola çıkacak olan vatandaşlar, birçok yerin bağlantı noktası olan Mecidiyeköy için araştırma yapıyor.
Mecidiyeköy trafiğe kapatıldı mı, Mecidiyeköy metro-metrobüs açık mı, Mecidiyeköy yol durumu gibi başlıklar gündemde yer alıyor.
Peki, 1 Mayıs'ta Mecidiyeköy kapalı mı? Mecidiyeköy metrosu açık mı? İşte son durum...
Mecidiyeköy metrosu kapalı mı?
Metro İstanbul, Taksim istasyonunun kapalı olacağını duyurdu. Duyuru detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;
"1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;
M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması kararlaştırılmıştır."
Taksim, Şişli, Mecidiyeköy ve geniş çevresinde trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar: Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağı’ndan Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesi’nden Esentepe istikametine yönlendirilecektir.
Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesi’nden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarı’na yönlendirilecektir.
Şişli Kuştepe Kavşağı’ndan Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağı’ndan kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.
Çağlayan Hürriyettepe Kavşağı’ndan Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyettepe Kavşağı’ndan Darülaceze Caddesi istikametine yönlendirilecek.
Akar Caddesi istikametinden Hürriyettepe Kavşağı’na gelen akım, Hürriyettepe Kavşağı’ndan Çağlayan istikametine yönlendirilecektir.
Darulaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağı’ndan kapatılacak Odese Bulvarı’na yönlendirilecektir.
Piyalepaşa Bulvarı’ndan gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecektir.
Piyale Paşa Bulvarı’ndan Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağı’ndan Taksim Yedi Kuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağı’ndan Piyale Paşa Bulvarı’na geri yönlendirilecektir.
Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecektir.
Unkapanı Köprüsü’nden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüş Pala ve Abdülezelpaşa Caddesi’ne yönlendirilecektir.
Sirkeciden Galata Köprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak Ragıp Gümüş Pala Caddesi’ne yönlendirilecektir.
Ortaköy’den Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım, Ortaköy’den kapatılacak Dereboyu Caddesi ve Bebek istikametine yönlendirilecektir.
Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Balmumcu Kavşağı Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.
Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikametine kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.
Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.
Ihlamur Kavşağı’ndan Şair Nedim Caddesi istikametine kapatılacak, Ihlamur Kavşağı’ndan Fulya istikametine yönlendirilecek.
Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikametine kapatılacak trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.
Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağı’ndan kapatılacak, Balmumcu Kavşağı’ndan Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek.
Boğaziçi Köprüsü kuzey istikametinden geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak, Haliç istikametine yönlendirilecek.
İhtiyaç halinde E-5 kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecektir.
E-5 güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine verilecektir"