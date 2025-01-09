Meclis onayladı: Hastaneye giden zamlı ödeyecek

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TBMM’de görüşülen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif” kabul edilerek yasalaştı.

Meclise sunulan teklif kapsamında yer alan 3, 7, 19 ve 20. maddeler tekliften çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, yabancılara sunulan hizmetler ve belirli tıp uygulamaları hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz hale getirildi.

Bunların yanı sıra ayakta tedavi muayenelerinden alınan katılım payı ücretlerinde de artış yaşandı. 2 TL olan katılım ücretleri 10 katına çıkarıldı.

2 TL’DEN 20 TL’YE ÇIKTI

Mecliste kabul edilen teklif kapsamında, ayakta tedavi kapsamında hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 TL olan katılım payı 20 TL'ye çıkarıldı. Özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri için sağlanan 5 puanlık indirim 4 puana indirildi.

Ancak, imalat sektöründeki iş yerleri için 5 puanlık prim indirimi 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek ve bu süre Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl daha uzatılabilecek.