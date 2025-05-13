Meriç Aral’dan karnı burnunda pozlar geldi! Hamilelik çok yakışmış

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Uzun yıllardır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, 19 Eylül 2024 tarihinde nikah masasına oturarak dünyaevine girmişlerdi.

Yaklaşık 6 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olacak olan Aral, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin bebek heyecanı hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

KARNI BURNUNDA KARELER BEĞENİ TOPLADI

Doğuma geri sayım devam ederken Aral’dan, yeni bir paylaşım geldi. Bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, "Sakinim ama delireceğim gibi" notunu paylaştığı kareler ile sosyal medyanın odağı haline geldi.