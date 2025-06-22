Meşhur marka güvensiz çıktı: Onlarca çamaşır suyu piyasadan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

İnsan sağlığına zarar verme riski taşıyan ürünler için yaptığı uyarılar kapsamındaki son bilgilendirmede, popüler markanın temizlik ürünü yer aldı.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinde yayımlanan güncel listede “Carrefour Ultra Çamaşır Suyu”nun güvenlik standartlarını karşılamadığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadaki tüm stoklarının toplatılmasına karar verildiğini duyurdu.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Bakanlığın yaptığı inceleme sonucunda Carrefour Ultra Çamaşır Suyu’nun ambalajında, dokunma yoluyla fark edilebilen uyarı işaretleri ve emniyetli kapak mekanizmasının bulunmadığı belirlendi. Bu eksikliklerin kullanıcılar için büyük bir risk oluşturduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu ürünün bu yetersizlikleri nedeniyle cilt yanıkları, göz hasarları ve çeşitli yaralanmalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca, tespit edilen bu uygunsuzlukların ürün güvenliği ile ilgili mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.