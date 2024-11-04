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Meteoroloji uzmanları, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için kuraklık alarmı verdi.

Türkiye genelinde uzun süredir beklenen yağışlar bir türlü gelmedi ve birçok bölge bu haftayı da yağışsız geçirecek.

Bu durum, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.

Meteoroloji uzmanları, bu kuraklık tehlikesine karşı yetkililere acil eylem çağrısında bulundu.

ACİL UYARI GELDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul ile birlikte birçok şehri bekleyen tehlikeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında, “Çoğu kişi umursamıyor ama büyük bir sorunla karşı karşıyayız: Yüksek basınç ve şiddetli kuraklık... Başta megakent İstanbul olmak üzere birçok şehir yine yeni haftayı hiç yağış almadan bitirecek. Yer altı suları berbat durumda, barajlar eridi. Acil bir aksiyon alınmalı...” ifadelerine yer verdi.