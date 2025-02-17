Meteoroloji saat 13.00’ü işaret etti: Akşama kadar İstanbul’u esir alacak

Haber Merkezi

İstanbullular, yeni haftaya soğuk hava ve yağış uyarılarıyla giriyor.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’un yayımladığı son rapora göre, Pazartesi günü İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmaya çağırırken, dışarı çıkacakların şemsiye ve yağmurluklarını unutmaması gerektiğini vurguluyor.

13.00’TEN SONRASINA DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden İstanbullulara yağış uyarısında bulundu. 13.00’ten sonrasına dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular pazartesi sabahtan itibaren yağmur başlayacak. Öğleden sonra 13:00'ten akşama kadar ise sağanak yağmur var. Şakır şakır yağacak. Mini şemsiyeleri yanımıza alalım. Su geçirmez ayakkabılarımızı giyelim. İyi haftalar dileriz...”