Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Dünyaca ünlü Youtuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki müsabaka için geri sayım başladı.

Boksun efsane isimleri arasında yer alan Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere dönmeye hazırlanıyor.

Boks dünyası son haftalarda Jake Paul ile Mike Tyson arasında yapılacak olan boks maçına odaklandı.

Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan maç dövüş sporu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Mike Tyson - Jake Paul maçının merak edilenler...

Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Mike Tyson ile Jake Paul müsabakası Netflix tarafından canlı yayınlanacak...