Milletler Ligi 2024: Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Milletler Ligi, başladı...
VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.
Filenin Sultanları Japonya , Hollanda ve İtalya maçını geride bıraktı. Sırada ise Fransa var.
İlk turu son maçını Fransa ile yapacak olan Türkiye, voleybol tutkunlarının gündeminde. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" merak ediyor.
İşte maçı detayları...
Fransa-Türkiye voleybol maçı:
Milletler Ligi 1. haftada oynanacak son karşılaşma Türkiye Fransa maçı 19 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.