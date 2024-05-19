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Milletler Ligi 2024: Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2024: Fransa-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi ilk haftası tüm heyecanıyla devam ederken, Filenin Sultanları Japonya, Hollanda ve İtalya karşısında 3'te 1 yaptı. Türkiye-Fransa voleybol maçı ise ilk haftanın son karşılaşması olacak. Peki; Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları...