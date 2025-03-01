Milyonlarca vatandaşa Ramazan müjdesi; 1200 TL hesaplara yatacak

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bankalar da özel kampanyalarını duyurmaya başladı.

Garanti Bankası, bu yıl da müşterilerini sevindirecek bir Ramazan kampanyasıyla karşımıza çıkıyor.

İşçi, emekli, memur fark etmeksizin herkesin faydalanabileceği kampanya kapsamında, toplamda 1.200 TL bonus kazanma fırsatı sunuluyor.

22 Şubat - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Bonus üye işyeri marketlerinden tek seferde yapılan 2.000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde 80 TL bonus kazanılıyor. Kampanya boyunca en fazla 960 TL’ye kadar bonus biriktirmek mümkün.

Ayrıca, GarantiPay ile yapılacak her alışverişte ekstra 20 TL bonus kazanılacak ve böylece toplamda 1.200 TL’ye ulaşılabilecek.

İşte kampanyanın detayları:

RAMAZAN KAMPANYASININ DETAYLARI

Ramazan ayının bereketi Garanti Bankası ile alışverişlere yansıyor! Banka, Ramazan ayına özel kampanyasıyla müşterilerine toplamda 1.200 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor. İşte kampanyanın detayları:

· Kampanya müşteri bazlıdır ve bir müşteri en fazla 1.200 TL bonus kazanabilir.

· Kazanılan bonuslar, 3 Nisan - 3 Mayıs 2025 tarihleri arasında kullanılabilir.

· 4 Mayıs 2025 itibarıyla kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır.

· Bonus üye işyerlerinde geçerli olan kampanya, Garanti BBVA Bonus’lar, Money Bonus, Bonus Flexi, Flexi, Bonus Genç, Paracard Bonus, Bonus Business, Easy ve Troy logolu Garanti BBVA kredi ve banka kartları ile yapılacak alışverişlerde geçerlidir.

· Sanal ve ek kartlar da kampanyaya dahildir.

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