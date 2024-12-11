Montla direksiyona geçen yandı: Cezası var

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Kışın gelmesiyle birlikte sürücüler, soğuktan korunmak için mont, atkı ve eldiven gibi giysileri tercih ediyor.

Ancak Belçika, Fransa ve İspanya’da kalın kışlık kıyafetlerle araç kullanmak, hem güvenlik hem de trafik kuralları açısından yasak.

Bu davranış, yüzlerce euro ceza ile sonuçlanabiliyor.

BELÇİKA'DA 174 EURO CEZA

Belçika’da sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybetmeden araç kullanmak zorunda. VIAS (Belçika Trafik Güvenliği Organizasyonu), kışlık giysilerin hareket kabiliyetini kısıtlaması durumunda 174 euro para cezası uygulanabileceğini belirtiyor.

FRANSA'DA 135 EURO CEZA

Fransa'da da benzer bir düzenleme bulunuyor. Ülkede sürücüler, güvenli bir şekilde araç kullanamayacakları kıyafetlerle yola çıkarsa 135 euro'ya kadar ceza alabiliyor.

İSPANYA'DA 200 EURO CEZA

İspanya'da ise kışlık mont gibi kalın giysilerle araç kullanmaya karşı açık bir yasa bulunmamakla birlikte, güvenlik güçleri bu tür davranışların tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor. Guardia Civil, kışlık giysilerin sürücünün hareketlerini kısıtlaması halinde 200 euro'ya kadar ceza uygulanabileceğini duyuruyor.