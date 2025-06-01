Motosiklet sürücüleri yandı: Affı yok, rekor ceza geliyor

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında motosiklet sürücülerine yönelik yeni trafik cezalarını kamuoyuyla paylaştı.

Trafik güvenliğiyle ilgili çarpıcı verileri açıklayan Yerlikaya, Türkiye’de her gün ortalama 4,3 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, her iki kazadan birinde ise motosiklet sürücülerinin yer aldığını belirtti.

SIKI DENETİM GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, kask ve güvenlik gözlüğü takmayan motosiklet sürücülerine kademeli olarak 2.500 TL ile 10.000 TL arasında para cezası uygulanacak.

Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların koruyucu ekipman olmadan yolcu olarak taşınması halinde sürücüye 5.000 TL ceza verilecek.

AKROBATİK HAREKET VE YARIŞLARA REKOR CEZALAR YOLDA

Motosikletle trafiği tehlikeye atan sürücüler için de ağır yaptırımlar yolda.

Trafikte akrobatik hareket yapanlara 46.000 TL para cezası verilecek, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak ve motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

Akan trafikte yarış yaptığı tespit edilen sürücülere de aynı para cezası kesilecek, ancak ehliyetlerine 2 yıl el konulacak.