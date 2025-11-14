MSÜ sınavı ne zaman? 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihi Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyenlerin takip ettiği sınav takvimi açıklandı. 2026 MSÜ sınav tarihi ve başvuru bilgilerini ÖSYM duyurdu. İşte, MSÜ sınav bilgileri...