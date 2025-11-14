MSÜ sınavı ne zaman? 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihi

- Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026'da yapılacak.
- Başvurular 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- Sınav sonuçları 26 Mart 2026'da açıklanacak.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Milli Savunma Üniversitesi; lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde askeri öğrenciler yetiştiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyenlerin yolu Milli Savunma Üniversitesi'nden geçiyor.
ÖSYM, 2026'da yapılacak olan MSÜ sınav tarihini açıkladı.
Sınava girecek olanlar, MSÜ sınavı başvurularına dair bilgileri araştırıyor.
Peki; MSÜ 2026 ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yeni MSÜ sınav tarihi...
MSÜ SINAVI 2026 TAKVİMİ
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.
MSÜ başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.
Sınavı sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.