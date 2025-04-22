Müge Anlı aslen nereli? İşte Müge Anlı'nın memleketi...

Hüseyin Topuz

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında başarıyla program sunan ve çözdüğü olaylarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın hayatı sıkça merak ediliyor.

Özellikle "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla tanınan başarılı sunucunun aslen nereli olduğu da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Ardından Kadir Has Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alarak akademik kariyerine katkıda bulunmuştur.

Sunuculuğunu yaptığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla toplumun birçok kesiminden büyük ilgi gören Anlı, hem gazetecilik hem de sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettirmektedir.

Peki, Müge Anlı aslen nereli? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Başarılı sunucu Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müge Anlı aslen Arnavut göçmenidir.