Müjdeli haber: Okullar 1.5 gün tatil olacak

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

1.5 GÜNLÜK TATİL

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.

Tören sorumluluğu olmayan öğrenciler için 1.5 günlük tatil imkanı ortaya çıktı.