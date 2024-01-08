Murat Kurum bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un biyografisi, gündemin yoğun bir şekilde araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kurum'un aslen nereli olduğu ise merak ediliyor. Ankara'da doğan Murat Kurum'un memleketi bakın neresi...

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Türk siyasetinin öne çıkan isimlerinden eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni görevini üstlendi.

Murat Kurum, 2024 Yerel Seçimleri kapsamında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Kurum'un adaylığı toplumun büyük bir kesiminde sevinçle karşılanırken, hakkındaki bilgiler de merak ediliyor.

Uzun bir siyasi kariyere sahip olan Murat Kurum, kariyerini birçok başarı ile yürüttü.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kurum, TOKİ başta olmak üzere birçok proje ile Türkiye'ye dokundu.

Merak edilen bir konu ise memleketi oldu.

Ankara'da doğan bakın Murat Kurum aslen nereli...

İşte memkeleti

47 yaşındaki Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de burada tamamladı. Ancak aslen Konyalıdır.

Murat Kurum'un babası, Konyalı memur Mehmet Kurum olarak bilinir. Murat Kurum'un annesi ise Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum'dur.