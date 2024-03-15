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Namaz vakitleri: 15 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri

Namaz vakitleri: 15 Mart Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ezan saatleri Ramazan ayının ilk cuma namazını eda edecek olan Müslümanlar, vakitleri öğrenmek istiyor. Bugünkü namaz vakitleri, Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki, 15 Mart cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre namaz saatleri...