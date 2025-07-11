Ne böcek kalıyor ne bir şey! Bakliyat kavanozunun içine ondan atmak yetiyor

Mutfakta düzenliyseniz, alışveriş sonrası tüm bakliyatları cam kavanozlara dolduruyor, her şeyi yerli yerinde tutuyorsunuzdur.

Ancak ne kadar dikkatli olursanız olun, bir sabah kavanozu açtığınızda sizi karşılayan minik siyah noktalar ya da hareket eden canlılar keyfinizi kaçırabilir.

Pirinç, mercimek, bulgur ve hatta un gibi ürünlerde zamanla oluşabilen bu haşereler hem hijyen açısından risk taşıyor hem de ekonomik kayıplara yol açıyor.

Üstelik çoğu zaman fark edildiğinde iş işten geçmiş oluyor. Ancak bu sorun kader değil. Hem doğa dostu hem de cebinizi yormayan yöntemlerle mutfağınızı bu davetsiz misafirlerden korumak mümkün.

KAVANOZUN İÇİNE SARIMSAK ATMAK YETİYOR

Ancak endişelenmeyin, istenmeyen böceklerden kurtulmak için kavanoza atacağınız bir diş sarımsak bakliyatlarınızı aylarca korumanızı sağlıyormuş.

Özellikle pirinç ya da mercimeklerin arasına atacağınız birkaç diş sarımsak, keskin kokusu nedeniyle böceklerin yaklaşmasını tamamen önlemede oldukça etkili oluyormuş.

Siz de bakliyatlarınızı böceklenme derdinden kurtarmak istiyorsanız birer diş sarımsak derdinize derman olacak.