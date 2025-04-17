Ne camsil, ne sabun! Camları en iyi temizleyen sıvı bakın neymiş...

Yağmur Uçar

Pırıl pırıl camları kim sevmez ki...

Cam temizliği için kullandıklarınız, çoğu zaman kimyasallar içeriyor.

Oysa ki, doğal bir temizleyici ile hem temizlemek hem de parlatmak mümkün.

İşte camsil ve diğerlerini rafa kaldıracak olan o malzeme...

Evinizin camlarını pırıl pırıl yapmak için kimyasallara ihtiyacınız yok. Sirke ile hem doğa dostu hem de oldukça etkili bir temizlik yapabilirsiniz.

Gerekenler:

• 1 su bardağı beyaz sirke

• 1 su bardağı su

Sirke ve suyu eşit oranda sprey şişeye koyun. Cam yüzeye püskürtün.

Mikrofiber bez ya da gazete ile silin. Kuruduğunda camlar ışıl ışıl olacak!