Haberler



Bilgi



Ne dana ne de kuzu! En sağlıklı et belli oldu: Adeta protein deposu

Ne dana ne de kuzu! En sağlıklı et belli oldu: Adeta protein deposu Sağlıklı beslenme uzmanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda en sağlıklı et belli oldu. Birçok kişinin tahminlerinin aksine en sağlıklı et ne dana ne kuzu ne de koyun çıktı. Meğer en sağlıklı olanı adeta bir protein deposuymuş.