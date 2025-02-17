Ne dana ne de kuzu! En sağlıklı et belli oldu: Adeta protein deposu

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Beslenme uzmanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda en sağlıklı etin hangisi olduğu belli oldu. Tüm tahminleri boşa çıkaran bu çalışma o ette bulunan protein miktarı şaşkına çevirdi.

En sağlıklı et denildiğinde ilk akla gelen genel olarak dana, kuzu veya koyun gibi et türleri olurken, son zamanlarda yapılan araştırmalar, en sağlıklı etin bunlardan herhangi biri olmadığını ortaya koydu.

Söz konusu kırmızı etlere göre daha fazla proteine sahip olan eti duyan dolabından eksik etmilyor. Bakın en sağlıklı kırmızı et hangisiymiş.

EN SAĞLIKLISI KEÇİ ETİ!

Tüm tahminlerin aksine yapılan çalışmalar en sağlıklı etin keçi eti olduğunu gösterdi. Diğer kırmızı etlere göre daha düşük doymuş yağ ve kolesterol içerdiği ve yüksek protein kaynağı ile bilinen tüm etleri arkasında bıraktı.

Keçi eti kalp sağlığı için önemli bir avantaj sağlarken kas kütlesinin korunması ve onarımı için gerekli olan protein açısından oldukça zengindir.

Aynı zamanda keçi eti, demir, çinko, B12 vitamini gibi vücut için gerekli birçok minerali ve vitamini içerir ve sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltır ve bağırsak sağlığını destekler. Diğer kırmızı etlere göre daha düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolü için de idealdir.