Ne galeta unu, ne ekmek içi! Köfte harcına biraz ekleyin, ustalar şaşıracak...

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Köfte tariflerinde yer alan galeta unu veya ekmek içi, evde her zaman bulunmayabiliyor.
Köftenin lezzetsiz olacağını düşünmeyin, aksine daha muhteşem hale getirecek muadil bir malzemesi var.
Harcına ekleyeceğiniz bir tutam irmik, lezzetini kat ve kat arttıracak.
İşte irmikli köfte tarifi...
Malzemeler:
500 g orta yağlı dana kıyması,
1 yumurta,
1 adet soğan,
1 diş sarımsak,
3 yemek kaşığı irmik,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı kimyon,
Tuz
Yapılışı:
Soğanı ve sarımsağı rendeleyin,
Derin bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yumurta, irmik, karabiber, kimyon ve tuzu iyice özleşene kadar yoğurun,
İstediğiniz boyda ve şekilde köfteler yapın,
Sıvı yağı geniş bir tavada kızdırın,
Köfteleri kızgın yağa koyup arkalı önlü kızartın.