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Ne galeta unu, ne ekmek içi! Köfte harcına biraz ekleyin, ustalar şaşıracak...

Ne galeta unu, ne ekmek içi! Köfte harcına biraz ekleyin, ustalar şaşıracak... Elinizde ekmek ya da galeta unu yokken köfte yapamayacağınızı düşünmeyin. İrmikle de şahane bir köfte yapabilirsiniz.