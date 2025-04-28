Nesli tükeniyor, değeri katlanıyor! Kilosu 2 bin 500 dolara satılıyor: Faydaları saymakla bitmiyor

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Türkiye, "siyah inci" olarak bilinen Mersin balığı havyarı üretiminde yeni bir döneme girdi. Kilosu 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında değişen ve dünya sofralarında lüksün simgesi olan bu değerli havyar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesislerde üretiliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balığının üretimi, yalnızca kontrollü ortamlarda gerçekleştirilebiliyor.

Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yoğun çalışmalar sonucu yetiştirilen Mersin balıklarından bu yıl yaklaşık 300 bin yavrunun Karadeniz ve bölgedeki akarsularla buluşturulması planlanıyor. Uzmanlar, bu sayede hem türün korunmasını hem de ekonomik kazancın artırılmasını hedefliyor.

BİR BALIKTAN 1,5 KİLO ÜRETİLİYOR

Altı yıllık özenli yetiştirmenin ardından başlayan havyar sağımına, Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Gerçekleştirilen sağımda 10 anaç balıktan her birinden ortalama 1,5 kilo üzerinde havyar elde edildi.

Süreci yakından takip eden Vali Bakan, "Maşallah" diyerek havyarların kalitesine ve üretim başarısına övgüde bulundu. Ayrıca bakanlık tarafından belirlenen 100 bin üretim hedefinin aşılacağının müjdesini de verdi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sağlık açısından da oldukça yararlı olan siyah incinin en çok öne çıkan faydaları ise şunlardır: