Netflix 44 Dizi ve Filmi Listeden Siliyor: O Tarihten Sonra İzlenemecek

Haber Merkezi

Netflix, her ay olduğu gibi Mayıs 2025’te de içerik kütüphanesini güncelliyor. Ancak bu kez yapılacak temizlik, hem sinemaseverleri hem de belgesel tutkunlarını fazlasıyla üzecek.

Dijital yayın platformu, Mayıs ayı itibarıyla 44 yapımı birden yayından kaldıracağını açıkladı.

Bu kez liste, sadece eski dizilerle sınırlı değil. Aralarında dünya çapında gişe rekorları kırmış, ödüllü yapımlar da var.

Ayrıca IMDb puanlarıyla dikkat çeken, birçok izleyicinin favorisi olmuş belgeseller de bu veda listesinde yer alıyor.

HANGİ YAPIMLAR KALDIRILIYOR?

1917 (2019)

The 5th Wave (2016)

A Man Wanted (2017)

The Adolf Eichmann Trial (2011)

All We Had (2016)

Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2013)

Big Fat Liar (2002)

The Bronze (2002)

Calais, the End of the Jungle (2017)

The Death of Stalin (2017)

Diana (2013)

Earth Playlist (Season 1) Emma's Chance (2016)

Escorts (2015)

From Russia with Cash (2015)

Fury (2014)

Get in (2019)

Hatton Garden (Season 1) Hidden Figures (2016)

Legally High (2013)

Legends of the Fall (1994)

Life (2017)

Maggie's Plan (2015)

Masterminds (2016)

The P.phile Hunter (2014)

The Mauritanian (2021)

Mission: Joy – Finding Happiness in Troubled Times (2021)

Murder in Successville (2017)

The Paedophile Hunter (2014)

Penelope (2006)

Pixels (2015)

The Possesion of Hannah Grace (2018)

Proud Mary (2018)

Three Days of Terror: The Charlie Hebdo Attack (2016)

Rough Night (2017)

Sleepless (2017)

Terror at the Mall (2014)

The Throwaways (2015)

24 Hours in Tesco (2023)

Family Blood (2018)

The Last Witch Hunter (2015)

Lucas Neto In: Summer Camp 2 (2020)

Brother in Love 2 (2021)

Like a Rolling Stone: The Life & Times of Ben Fong-Torres (2022)