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Nusret’ten aşağı kalmadı: CZN Burak servis ücretiyle ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl ücret..."

Nusret’ten aşağı kalmadı: CZN Burak servis ücretiyle ağızları açık bıraktı! "Bu nasıl ücret..." Hesap tutarlarıyla sıkça gündeme gelen Nusret Gökçe’nin ardından bu kez CZN Burak’ta servis ücretiyle medyanın gündemine düştü. Adisyonda yer alan servis ücreti görenleri şaşkına çevirdi.