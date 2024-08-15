Yemek videolarıyla sosyal medyada ünlenmeyi başaran isimler arasında yer alan ve “CZN Burak” olarak tanınan fenomen Burak Özdemir restoranına gelen müşterilerinin adisyon paylaşmasının ardından gündeme bomba gibi düştü.
Uçuk adisyon tutarlarıyla nam salmış Nusret Gökçe’nin ardından CZN Burak’ta adisyonda müşteriye yansıtılan servis ücretiyle görenleri şaşkına çevirmeyi başardı.
Sosyal medyada paylaşılan adisyon görüntüsü kısa süre içinde çeşitli tepkilere neden olurken medyada geniş bir yankı uyandırdı.
BU NASIL SERVİS ÜCRETİ
CZN Burak’ın restoranına giderek yemek yiyen müşteri hesap ödemek istediği sırada gelen adisyon ile şaşkına uğradı.
Suyun 160 TL olmasının yanında servis ücreti olarak 699 TL’lik bir fiyat yansıtılması sonrasında müşteri adisyonun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşılan adisyonun ardından çeşitli eleştirilerin odağı aline gelen Burak Özdemir, Nusret Gökçe’nin yayınlanan uçuk adisyonlarından aşağı kalmadığı şeklinde yorumlandı.