Nymburk - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 turu geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte sona erdi.

Bu sezon adını çeyrek finale azdırmayı başaran tek temsilcimiz ise Galatasaray oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında Çekya ekibi Nymburk ile eşleşti.

Son 16’da yer aldığı L grubunu beş galibiyet ve bir yenilgiyle bitiren Nymburk, bu nedenle eşleşmede saha avantajına sahip olan taraf oldu.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf, adını Final Four’a yazdırmış olacak. Serinin 1-1’e gelmesi durumunda üçüncü ve son maç, Nymburk’un ev sahipliğinde oynanacak.

Peki, Nymburk - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlancak?

İşte, Nymburk - Galatasaray maçının bilgileri...

Nymburk - Galatasaray maçı ne zaman?

Nymburk - Galatasaray maçı 9 Nisan Çarşamba günü Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak.

Saat 19.30'da başlayacak olan müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Serinin ikinci maç ise 15 Nisan Salı günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde, Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.



