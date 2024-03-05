O ilde yaşayanların midesine düşkünlükleri kanıtlandı! İşte, Türkiye’nin en obez ili… Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından illere göre bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en obez ili ve en fit ili belli oldu. İşte, diyetin esamesinin okunmadığı midelerin her gün bayram ettiği en obez il…

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Türkiye birçok sağlık sorununa neden olan obezitede 200 ülke arasında kadınlarda 42. Sırada yer alırken erkeklerde ise 60. Sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ise, obezitede Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Sıralamada bu kadar önde olduğumuz ve özellikle kalp sağlığı açısından tehlikeli olan obezite hakkında Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) bir araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan araştırma sonucunda Türkiye’nin en obez ve en fit olan ili belirlerdi. Sokak lezzetleriyle nam salmış olan o ilin sınırlarında diyet nedir bilinmezken diğer il fit yaşamıyla örnek oldu.

İşte, Türkiye’nin en obez ili ve en fit ili…

Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD), dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obeziteye ilişkin verilerine göre, en obez il Adana, en fit il ise Erzurum oldu.

Adana’da ise uzmanlar yurttaşları spor yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca Adana’nın en obez il olması hakkında Bariatrik ve Metabolik Cerrahi alanında uzman kişiler, "Adana’nın obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.