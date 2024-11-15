O marka ütülere dikkat! Toplatılma kararı verildi, yanıklara yol açabilir…

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Elektronik ve ev aletleri üreticisi Versuni, Almanya'da satışı gerçekleşen Philips marka ütüler için çarpıcı bir karara imza attı. Philips markasına ait olan o model ütülerin güvenlik nedeniyle toplatılması yönünde çağrı yapıldı.

Türkiye pazarında da büyük bir yere sahip olan Philips, buhar kazanının dikişlerinde meydana gelen bir üretim hatası nedeniyle o model ütüleri toplatma kararı gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Artı49’da yer alan habere göre, şirket geri çağırma nedeninin üretimden kaynaklandığını dile getirirken toplatılmaya konu olan modelleri de açıkladı.

YANIKLARA NEDEN OLABİLİR!

Şirket tarafından yapılan açıklamada buhar kazanı dikişlerinde yaşanan hatanın buharın kontrolsüz şekilde dışarı çıkmasına yol açarak yanıklara veya çarpma yaralanmalarına neden olabileceğini belirtti.

Kullanıcıların ilgili ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Geri çağrılan ürünlerin üretim ve tip bilgilerinin ise cihazların alt kısmında yer aldığı belirtildi.

Geri çağırma kapsamında olan ürünlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423