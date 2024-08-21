O otomobil markalarının yolu sanayiye düşmüyor! İşte, en masrafsız markalar... Otomobil markları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda yolu sanayiye kolay kolay düşmeyen markalar belli oldu. Bakın hangi otomobil markaları daha sağlammış...

Editör: Seda Yeşilyurt

Otomobil satın alınırken fiyattan sonra en çok dikkat edilen nokta sağlamlıktır. Yapılan bir araştırma sonucunda ise en sağlam otomobil markaları sıralandı.

Araç sahibi olmadan önce araştırılan konular arasında ilk sırada yer alan sağlamlık aracın ilerleyen zamanlarda parçalarının sağlamlığı sayesinde daha az masraf çıkartması düşünülerek önemli hususların başında yer alır.

ABD merkezli bir araştırma şirketi olan CarMD tarafından yapılan araştırmada bakın en az masraf çıkaran otomobil markaları hangileriymiş.

İŞTE, BAKIM MASRAFLARI EN AZ OLAN OTOMOBİL MARKALARI

1- Mazda

2- Toyota

3- Acura

4- Hyundai

5- Honda