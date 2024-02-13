O şehirde yaşayanlar kalbe dikkat! Kalp-damar hastalıkları kaynaklı ölümlerde listenin başında… Ölüm riskinin en sık görüldüğü dolaşım sistemi hastalıkları ülkemizde listenin başında yer alıyor. Türkiye geneline bakıldığında dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en çok yaşadığı il belli oldu. Bu ilde yaşayanlar aman dikkat…

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Kalp-damar hastalıkları belki de Türkiye’de en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor.

Genç yaşlı dinlemeksizin hemen herkeste görülen ve ne yazık ki ölüm ihtimalinin en yüksek olduğu bu hastalıklar için oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

TÜİK verilerince 2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu iller bir bir listelendi.

Kalp-damar hastalıklarının en çok görüldüğü o ilde yaşayanlar dikkatli olmanızda fayda var. Sağlık aksatmaya gelmez unutmayın, kontrollerinizi yaptırmadan geçmeyin.

Kalp-damar hastalıklarının en çok görüldüğü iller

Kalp damar hastalıklarının şehirlere göre en çok görülme oranlarının belirtildiği bu listede en düşük orandan en yüksek orana doğru gideceğiz. İşte, o liste….

10-Siirt: %40

9-Denizli: %40,2

8-Bilecik: %40,6

7-Yozgat: %41,4

6-Aydın: %41,4

5-Kırıkkale: %42,4

4-Afyonkarahisar: %43,8

3-Balıkesir: %44

2-Kırşehir: %46,4

Ve geldik oranın en yüksek olduğu ile, bu ilde oran tüm şehirlerden daha yüksek. İşte, tehlike listesinin başını çeken o il…

1-Çanakkale: %47

Kalp-damar hastalıklarının en az görüldüğü iller

Kalp damar hastalıklarının şehirlere göre en az görülme oranlarının belirtildiği bu listede en düşük orandan en yüksek orana doğru gideceğiz. İşte, o liste….

10-Iğdır: %32,2

9-Muş: %32,2

8-Gümüşhane: %31,8

7-Kocaeli: %30,9

6-Eskişehir: %30,7

5-Kayseri: %30,1

4-Van: %29,8

3-İstanbul: %28,8

2-Ağrı: %27,5

1-Kilis: %25,5