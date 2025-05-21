O ülke Euro’ya geçiyor! Tarih belli oldu...

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin üyesi olan Bulgaristan, para birimi olarak Bulgar levasını bırakmaya hazırlanıyor.

Bu tarihi adım, bölge ekonomisini ve Türkiye ile olan ticari ilişkileri yakından ilgilendiriyor.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke 2026 yılında resmi olarak Euro bölgesine katılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda bankacılık sistemleri, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları Euro kullanımına geçiş sürecine hız kazandırdı.

Bulgar hükümeti, Euro’ya geçişle birlikte ekonomik istikrarın artacağını, yabancı yatırımların çoğalacağını ve enflasyonla daha etkili mücadele edileceğini savunuyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın sunduğu güvenlik ağı da ülkeye ek avantajlar sağlayacak.

Türkiye-Bulgaristan sınırında yapılan ticaretin büyük bir bölümü nakit dövizle gerçekleşiyor. Euro’nun devreye girmesiyle birlikte alışverişte daha stabil bir kur avantajı sağlanması bekleniyor.

Özellikle Edirne’ye gelen Bulgar turistlerin harcama alışkanlıklarında değişiklik olabilir.