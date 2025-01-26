Odaları dolup taşıyordu; Dünyaca ünlü otel iflas ettiğini duyurdu...

Yağmur Dinç

Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki en prestijli otellerinden biri olan Strandhotel Kurhaus Juist, iflas başvurusunda bulundu.

Bu haber, hem bölge halkını hem de otele rezervasyon yaptıran müşterileri şoke etti.

Yıllarca bölgenin en iyi otellerinden biri olarak kabul edilen ve müşterilerinden 4.7 gibi yüksek bir puan alan otel, beklenmedik bir şekilde iflasın eşiğine geldi.

PANDEMİ BİTİRDİ

Artı49'da yer alan habere göre, otel likidite sorunlarıyla mücadele ederken ticari faaliyetlerine devam ediyor.

Otelin iflasının başlıca nedenleri arasında pandemi sonrası turizmde yaşanan dalgalanmalar ve artan maliyetler gösteriliyor.

Özellikle personel giderleri ve enerji maliyetlerindeki artış, otelin mali yapısını zayıflattı.