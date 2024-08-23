Öğrenciler bayılacak! BİM resmen kırtasiye açtı: Yok yok... Okul sezonu yaklaşırken kırtasiye malzemeleri de BİM'de yerini aldı. İşte yeni gelen kırtasiye ürünleri...

Editör: Yağmur Dinç

Öğrencilere müjde!

BİM kırtasiye ürünleri kataloğundaki okul malzemeleri, aktüel raflarında yerini aldı.

BİM'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırladığı okul malzemeleri kataloğunda çok sayıda kırtasiye malzemesi yer alıyor.

Bu sene için hazırlanan BİM kırtasiye ürünleri arasında; Defter çeşitleri, kalemler, dosya kağıdı, fırçalar, silgiler, okul setleri, okul çantaları, not kağıdı ve resim defteri gibi aktüel ürünler dikkat çekiyor.

Peki, BİM kırtasiye ürünlerinde neler var? İşte BİM kırtasiye ürünleri 2024 kataloğu...