Milyonlarca öğrencinin beklediği tarih! Okullar ne zaman kapanıyor?

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2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde gözler okulların kapanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Okulların kapanacağı tarih son günlerde arama motorlarında en çok aranan konuların başında bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2024/2025 yılı eğitim öğretim takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte merak edilen o tarih...

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu tarihten itibaren tüm resmi ve özel okullarda yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık dinlenme sürecine girecek.