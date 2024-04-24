Öğretmen ataması ne zaman 2024? Açıklama geldi! Branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Devlet okullarında çalışmak isteyen öğretmenler, atama bekliyor.
Atanmak isteyen eğitimcilerin ise KPSS sınavı ile birlikte açık olan branş ve kontenjana yerleşmesi gerekiyor.
Öğretmen atamaları kapsamında bu yıl alım yapılıp yapılmayacağı tekrar gündeme geldi.
Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." yanıtını verdi.
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken öğretmen atamaları 2024 detayları araştırma konusu oldu.
Bu kapsamda, "Öğretmen ataması olacak mı", "Atamalar ne zaman 2024", "Branş ve kontenjanlar belli mi" gibi sorular gündemde yer aldı.
İşte 2024 öğretmen atamaları konusunda detaylar...
Öğretmen atamaları son durum 2024
2024 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklama geldi.
Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.
Öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayıları ve başvurular MEB takvimi ile başlayacak. MEBBİS başvuru ekranı üzerinden alınacak öğretmen atama başvuruları sonrası atama tercihleri gerçekleşecek.