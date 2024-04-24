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Öğretmen ataması ne zaman 2024? Açıklama geldi! Branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen ataması ne zaman 2024? Açıklama geldi! Branş ve kontenjanlar belli oldu mu? Atama haberini dört gözle bekleyen eğitimciler, 2024 yılında açılacak branş ve kontenjanları araştırıyor. Öğretmen atama haberi, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, atamalar ne zaman? Hangi branşlarda atama olacak? Kontenjanlar açıklandı mı? İşte öğretmen atamalarına ilişkin detaylar...