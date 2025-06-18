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Öğretmenler için hazır karne görüşleri 2025: İlkokul, ortaokul, lise…

Öğretmenler için hazır karne görüşleri 2025: İlkokul, ortaokul, lise… 20 Haziran 2025 tarihinde milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Bu süreçte öğrenciler kadar öğretmenler de karne hazırlığı telaşı yaşıyor. Bu yıl da öğretmenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılabilecek hazır karne görüşlerini derledik.