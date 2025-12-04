Okula başlama yaşı değişti mi, kaç oldu? Akran zorbalığı önlemi! İşte ilkokul yaşı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Okullardaki akran zorbalığı, adeta çağımızın ortak problemi.

Binlerce çocuk, akranlarından gelen zorbalık ile birlikte okula uyumda sorun yaşıyor.

Velilerin en sık şikayetçi olduğu bu konu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Sosyal medyada yayılan haberlerin ardından okula başlama yaşı değişiyor mu, kaç olacak, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞTİ Mİ

İddialara göre; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte ilkokula başlama yaşı değişecek.

İlkokula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılması gündemde. Ayrıca veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene veya ileriye çekebilecek.

YENİ OKUL YAŞI

Yeni düzenleme kapsamında okula başlama yaşı 69 aydan 72 aya çıkarılacak.

Veliler yine çocuklarını 3 ay erken ya da 3 ay sonra okula başlaması için dilekçe verebilecek.

Bakanlık'tan gelecek açıklama doğrultusunda detaylar netleşecek.