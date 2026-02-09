Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2026 tatil takvimi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İkinci döneme devam eden öğrenciler, nisan ara tatili ve yaz tatili ile birlikte dönemi tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini açıkladı.

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği “okullar ne zaman kapanacak?” sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.

Açıklanan takvimle birlikte yaz tatili, ara tatiller ve yarıyıl tatilinin tarihleri netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 eğitim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.