Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

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Ara tatillerin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlayacağı tarihi beklemeye başladı.
Öğrenciler okulların kapanacağı tarih hakkında aramalarına hız kazandırdı.
2023/2024 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği internette son dönemin en çok arananları arasında yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatilinin başlayacağı o tarih...
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar tatil yapacak.