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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tarihini araştırmaya başladı. Peki, yaz tatili zaman? İşte merak edilen o tarih...