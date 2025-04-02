Okullarda yeni yasak: Yapan yandı, cezası pahalıya patlayacak!

Haber Merkezi

Meksika hükümeti tarafından okul kantinleri hakkında dikkat çekici bir karara imza atıldı. Ülke genelinde giderek artış gösteren obez kişi sayısı nedeniyle çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında atılan yeni adım büyük bir yankı uyandırdı.

Söz konusu kararla birlikte çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, 29 Mart itibariyle yürürlüğe girdi.

Alınan karar kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.

SATIŞ YAPANLARA CİDDİ CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yeni yasa kapmasında okullarda satışı yapılan bu tür ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesileceği vurgulandı.

Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.