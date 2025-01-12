Okulun son haftası ders işlenecek mi, yoklama alınır mı?

Haber Merkezi

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.

17 Ocak Cuma günü karne heyecanı yaşanacak, ancak tatil planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler, son hafta ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), karne haftasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Peki, okullarda son hafta ders işlenecek mi? Son hafta yoklama alınır mı?

SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken okullara gönderdiği yazıyla, 15-18 Ocak tarihleri arasında "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" düzenleneceğini duyurdu.

Bu özel hafta boyunca öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinlikler planlanacak. Bu nedenle ders işlenmeyecek.

Ancak e-okul sistemine devamsızlıkların işlenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.