Optik bulmaca: Dikkatli bakın! Bu resimde gizli bir tüy var...

Yağmur Uçar

Optik illüzyonların özü, insan gözünü yanıltmaktır. Çünkü beynimiz, hata olsa bile boşlukları otomatik olarak dolduracak ve her şeyi normal gösterecek şekilde programlanmıştır.

Bugün sizlere zorluk seviyesi nedeniyle çok konuşulan bir optik illüzyondan bahsedeceğiz.

Aşağıdaki görselde bir oturma odası sahnesine tanık olacaksınız, ancak bu sahnede meşhur bir tüy saklanıyor.

Tüylerin keratinden yapıldığını biliyor muydunuz? Oldukça şaşırtıcı, değil mi?

Peki, resme geri dönersek, gizli tüyü 9 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Zaman sınırı bitmeden gizli sahtekarı bulabilir misiniz?

Kaynak: Bright Side

Tüyü buldun mu?

Hadi! Acele edin! Zaman sınırı yakında dolacak.

İpuçlarına mı ihtiyacınız var? Endişelenmeyin, size bir spoiler vermeyeceğiz. İşte sizin için bazı genel ipuçları:

Resme dikkat edin ve farklı açılardan bakmaya çalışın.

Dikkatinizi dağıtacak tüm şeyleri kapatın ve görüntüye odaklanın. Genellikle bu bulmacalar tüm dikkatinizi gerektirir.

Hala gizli tüyü bulamadınız mı?

3… 2… ve 1!

Zaman sınırı doldu.

Tüyü buldunuz mu? Eğer bulduysanız, tebrikler, harikasınız ve detaylara olan ilginiz olağanüstü.

İşte çözümü: