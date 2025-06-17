Optik illüzyon: Y'lerin arasındaki X'i bulun! Süper zekanızı ortaya koyun...

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Beyin jimnastiği, zihniniz için eğlenceli küçük bir meydan okuma gibidir.

Yaratıcı ve eleştirel düşünmenizi sağlamak için tasarlanmış bir bulmaca veya bilmecedir, genellikle alışkın olmadığınız şekillerde.

İlk bakışta, bir beyin jimnastiği basit görünebilir, ancak çözüm genellikle şeylere farklı bakmanızı veya kalıpların dışında düşünmenizi gerektirir.

Bugünün zorlu bulmacası Y harfleri arasında X harfini bulmak. Yani, 140+ IQ seviyesine sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman sadece 11 saniyede Y harfleri arasında X harfini bulun.

Bu görsel, bir Y harfi koleksiyonunu içeren eğlenceli bir görsel zeka bulmacasıdır. İlk bakışta, hepsi birbirine çok benziyor. Ancak Y harflerinin arasında gizli bir X harfi var.

Meydan okuma, Y arasındaki X harfidir.

Yani, IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak 11 saniyede X harfini bulun.

Evet, resme dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1…

Peki, X'in Y harflerinin arasında nerede saklı olduğunu bilmek için heyecanlı mısınız?

Tamam, önce resme dikkatlice bakın; yukarıdan 6. sıraya yakından bakın ve sağ tarafa bakın. Bir X harfi var; Y harflerinin arasında saklı.