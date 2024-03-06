Orucu başlatan Ramazan Hilali ne zaman, nerede görünecek 2024?

Ramazan Hilali, İslam takvimine göre Ramazan ayının başlangıcını işaret eden ayın hilali olarak bilinir.
Ramazan ayı, İslam inancına göre oruç tutulan kutsal bir aydır. İslam takviminde, ayların başlangıcı ve bitişi, hilalin gözlemlenmesiyle belirlenir.
Ramazan ayı da ilk hilal görüldüğünde başlar.
Hz. Peygamber, “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı Ramazan Hilali tarihi ve konumunu açıkladı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, hesaplamalara göre başlangıç tarihini duyurdu.
Peki, Ramazan Hilali ne zaman görünecek? 2024 Ramazan Hilali nerede çıkacak? İşte bilgiler...
Ramazan Hilali ne zaman görünecek 2024?
Ramazanın başladığını bildiren hilal, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından da Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacak.
10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak. 11 Mart'ta ise Ramazan başlayacak.