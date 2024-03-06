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Orucu başlatan Ramazan Hilali ne zaman, nerede görünecek 2024?

Orucu başlatan Ramazan Hilali ne zaman, nerede görünecek 2024? Rü'yet-i Hilal adıyla da bilinen Ramazan Hilali göründüğünde, Ramazan ayının başladığı kabul ediliyor. Peki, bu sene Ramazan Hilali ne zaman, nerede görünecek? 2024 Ramazan Hilali hakkında detaylar...